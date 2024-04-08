تشكيل الأهلي – كهربا وموديست يقودان الهجوم أمام إنبي.. وعمر كمال ظهير أيسر وعودة وسام

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 20:57

كتب : حسام نور الدين

احتفال موديست بهدفه في السوبر المصري

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وأنتوني موديست في هجوم فريقه لمواجهة إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويشارك عمر كمال في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول الذي خرج من قائمة الأهلي لهذه المباراة

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" - أفشة

الهجوم: طاهر محمد – أنتوني موديست - كهربا

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمود متولي – أكرم توفيق – كريم الدبيس

الوسط: عمرو السولية – رضا سليم – أحمد عبد القادر – كريم فؤاد

الهجوم: وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، ويأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

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