مؤتمر جوارديولا: علينا إيذاء ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركة هذا اللاعب

رفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي راية التحدي في وجه منافسه ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي حامل اللقب ضيفا على البطل التاريخي للمسابقة يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "يوشكو جفارديول سافر معنا إلى إسبانيا، لكن مشاركته أمام ريال مدريد محل شك".

وتابع "أفضل لاعب يمكنه السيطرة على فينيسيوس جونيور هو كايل ووكر، لكنه مصاب، ولذلك علينا أن نجد حلا".

وأضاف "جود بيلينجهام؟ ما يصنع الفارق بينه وبين الآخرين هو عقليته، إنه يقدم موسما رائعا. مازال صغيرا في السن وأمامه مسيرة تعد بالكثير".

واستمر "نركز على ما يجب علينا فعله، درسنا نقاط القوة في صفوف ريال مدريد ونعمل عليها، تركيزنا منصب على المباراة بشكل كامل".

وواصل بيب "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على ريال مدريد رغم صعوبة ذلك بسبب وجود تغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي".

وأكمل "لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة، علينا أن نؤذي ريال مدريد ونحاول تسجيل الأهداف".

وشدد المدرب الإسباني على أن "الفوز على ريال مدريد مرتين متتاليتين بنفس الطريقة ليس بالأمر السهل".

وأوضح "الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة ليس كافيا لمانشستر سيتي".

في وقت سابق، أعلن جوارديولا قائمة لاعبيه المسافرين إلى إسبانيا، لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار جوارديولا 21 لاعبا للانضمام للقائمة، وذلك بعد خوض التدريبات صباح الاثنين في أكاديمية سيتي.

بعدها غادر فريق مانشستر سيتي إلى العاصمة الإسبانية مدريد بدون نجمي الدفاع كايل ووكر وناثان آكي للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، روبن دياز، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفن دي بروين، جوليان ألفاريز، بيرناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز،، سكوت كارسون، فيل فودين، أوسكار بوب، محمدو سوسوهو، ريكو لويس

هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يتواجه فيه مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

منذ موسمين، تمكن الفريق الإسباني من التأهل، وذلك بعد الفوز 6-5 في مجموع المباراتين في نصف النهائي.

أما في الموسم الماضي فقد تمكن سيتي من قلب الطاولة وتحقيق الفوز 5-1 في مجموع المباراتين، قبل حصد أول ألقابه في دوري الأبطال.

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