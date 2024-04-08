تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. والدوسري في هجوم الهلال

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيمريك لابورت – محمد فتيل – أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

وعلى الجانب الآخر أعلن خورخي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

خط الهجوم: مالكوم – عبد الله الحمدان - سالم الدوسري

وعلى الجناب يلعب الاتحاد ضد الوحدة في نفس الدور ويتفوق بهدفين دون رد وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من النصر ضد الهلال في نهائي السوبر السعودي.