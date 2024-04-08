تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. والدوسري في هجوم الهلال

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 20:46

كتب : FilGoal

رونالدو _ النصر

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

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خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيمريك لابورت – محمد فتيل – أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

وعلى الجانب الآخر أعلن خورخي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

خط الهجوم: مالكوم – عبد الله الحمدان - سالم الدوسري

وعلى الجناب يلعب الاتحاد ضد الوحدة في نفس الدور ويتفوق بهدفين دون رد وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من النصر ضد الهلال في نهائي السوبر السعودي.

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