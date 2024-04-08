تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. والدوسري في هجوم الهلال
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا
خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيمريك لابورت – محمد فتيل – أليكس تيليس
خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو
وعلى الجانب الآخر أعلن خورخي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل
خط الهجوم: مالكوم – عبد الله الحمدان - سالم الدوسري
وعلى الجناب يلعب الاتحاد ضد الوحدة في نفس الدور ويتفوق بهدفين دون رد وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من النصر ضد الهلال في نهائي السوبر السعودي.