رانجنيك يتحدث عن اهتمام بايرن به

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

نفى رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا وجود مفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل تولي تدريب البافاري الموسم المقبل.

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال رانجنيك في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية: "هل تحدثت مع بايرن؟ لا. لماذا يجب أن يحدث ذلك".

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وأضاف "أشعر بالراحة مع منتخب النمسا. عقدي يمتد حتى عام 2026".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد السابق "أهدافي مع المنتخب النمساوي مستمرة لما بعد بطولة يورو 2024".

من جهته، شدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أنه لا يفكر بأمر التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة حاليا.

وقال إيبيرل لقناة ZDF الألمانية: "لا أهتم بأمر البحث عن المدرب الجديد الآن، كل شيء يتمحور الآن حول مباراة أرسنال".

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

بايرن ميونيخ النمسا رالف رانجنيك
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