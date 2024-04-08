انتهى السوبر السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة.. النمور إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي.

ويبدأ أحمد حجازي أساسيا بقميص النمور.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب النهائي ضد الفائز من لقاء الهلال والنصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق97: حسين العيسى يسجل الهدف الأول لفريق الوحدة بطريقة رائعة.

ق91: فيصل فجر يهدر ركلة الجزاء

ق90: حجازي يتسبب في ركلة جزاء، الحكم يحتسبها بعد العودة للـVAR

ق88: منير المحمدي حارس الوحدة يتصدى لتسديدة رومارينيو القوية

ق73: سعيد المولد ينقذ الوحدة من على خط المرمى ويخرج تسديدة بنزيمة

ق67: حمد الله يهدر الثالث

ق50: رأسية فيتو فان كريج ترتد من عارضة مرمى اتحاد جدة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جوووووووول تسديدة حمد الله تمر بين قدمي حارس الوحدة بعد عرضية رومارينيو

ق41: حارس الوحدة يتصدى لتسديدة عبد الرزاق حمد الله

ق30: نصف ساعة تمر واتحاد جدة يحافظ على تقدمه

ق20: حجازي يشتت عرضية رائعة من هجوم الوحدة

ق17: عبد الله المعيوف حارس اتحاد جدة يتصدى لتسديدة وليد باخشوين

ق6: بنزيمة كاد أن يضاعف النتيجة لكن الكرة تخرج لركنية.

ق1: كريم بنزيمة يسجل الأول للنمور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة