تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي أمام الوحدة في السوبر السعودي

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويقود أحمد حجازي دفاع النمور في المباراة التي تقام في الإمارات.

وشهد تشكيل العميد ثنائيا هجوميا مكونا من النجم الفرنسي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله الهداف المغربي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فيليبي لويس - مد الله العليان - أحمد حجازي

خط الوسط: فواز الصقور - نجولو كانتي - فرحة الشمراني - فيلبي جوتا

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة

الفائز من هذه المواجهة سيلعب النهائي ضد الفائز من لقاء الهلال والنصر.

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