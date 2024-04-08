رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 17 من الدوري.. إيقاف وغرامة لصلاح محسن

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

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مباراة الجونة والمقاولون العرب:

إيقاف أحمد حسام لاعب فريق الجونة مباراة واحدة للطرد وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المصري والاتحاد السكندري:

إيقاف صلاح محسن لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

طرد صلاح محسن تسبب في نجاح الاتحاد في قلب النتيجة لصالحه بعد التأخر 2-1، ليحقق الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة 3-2.

وتقدم الاتحاد السكندري مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق باهر المحمدي بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني أدرك المصري التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فخر الدين بن يوسف، قبل أن يضيف غيلاس قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ونال صلاح محسن مهاجم المصري بطاقة حمراء في الدقيقة 68، لتنقلب المباراة وينجح الاتحاد في تسجيل هدفين.

سجل التعادل لزعيم الثغر بنيامين بواتنج في الدقيقة 75، ثم أضاف مابولولو الهدف القاتل في الدقيقة 90 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلة من باهر المحمدي.

الدوري المصري المصري صلاح محسن رابطة الأندية المصرية
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