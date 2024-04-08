سيتي يسافر لملاقاة ريال مدريد بدون نجمي دفاعه

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

تصدي تيبو كورتوا لرأسية هالاند - مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائمة لاعبيه المسافرين إلى إسبانيا، لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي حامل اللقب ضيفا على البطل التاريخي للمسابقة يوم الثلاثاء.

واختار جوارديولا 21 لاعبا للانضمام للقائمة، وذلك بعد خوض التدريبات صباح الاثنين في أكاديمية سيتي.

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بعدها غادر فريق مانشستر سيتي إلى العاصمة الإسبانية مدريد بدون نجمي الدفاع كايل ووكر وناثان آكي للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، روبن دياز، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفن دي بروين، جوليان ألفاريز، بيرناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز،، سكوت كارسون، فيل فودين، أوسكار بوب، محمدو سوسوهو، ريكو لويس

هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يتواجه فيه مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

منذ موسمين، تمكن الفريق الإسباني من التأهل، وذلك بعد الفوز 6-5 في مجموع المباراتين في نصف النهائي.

أما في الموسم الماضي فقد تمكن سيتي من قلب الطاولة وتحقيق الفوز 5-1 في مجموع المباراتين، قبل حصد أول ألقابه في دوري الأبطال.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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