دوري المحترفين - بسبب القمة.. تأجيل مباريات الجولة السادسة بمجموعة الصعود لمدة يوم

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 15:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ترحيل مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود لمدة 24 ساعة.

وبذلك تقام يوم الثلاثاء 16 أبريل بدلا من الإثنين 15 أبريل الجاري.

ويأتي القرار بسبب التعارض مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، نظرا لإذاعة مباريات الجولة المقبلة من مجموعة الصعود.

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وتأتي مباريات الجولة السادسة كالآتي:

القناة × بروكسي

طنطا × وادي دجلة

لافيينا × السكة الحديد

حرس الحدود × غزل المحلة

بتروجت × راية

ويحتاج بتروجت لتحقيق الانتصار من أجل حسم صعوده رسميا إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل أول وثاني مجموعة الصعود مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ويحتل بتروجت صدارة الترتيب بـ 54 نقطة يليه غزل المحلة بـ 44 نقطة في المركز الثاني.

وتتقاسم أندية وادي دجلة وحرس الحدود ولافيينا الترتيب من الثالث إلى الخامس بـ 43 نقطة.

بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

إذ يضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

القسم الثاني الدرجة الثانية دوري المحترفين
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