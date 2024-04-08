"مازلت أتذكر البداية".. رقم قياسي جديد ينتظر أنشيلوتي أمام مان سيتي

يستعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لرقم قياسي، بالوصول للمباراة رقم 200 كمدرب في دوري أبطال أوروبا، النسخة الحديثة منذ عام 1992.

وسيخوض أنشيلوتي مباراته رقم 200 في دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، كأول مدرب يحقق هذا الرقم، في المباراة المقررة مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وخاض أنشيلوتي الـ200 مباراة مع 8 فرق مختلفة في 21 موسما، وهم بارما (6)، يوفنتوس (10)، ميلان (73)، تشيلسي (18)، باريس سان جيرمان (10)، بايرن ميونيخ (12)، نابولي (12). وريال مدريد (مباراة سيتي ستكون رقم 59 له).

وحقق أنشيلوتي أكبر عدد من الانتصارات في دوري الأبطال بـ114 مباراة، كما يُعد المدرب الإيطالي هو الأكثر فوزًا بدوري الأبطال 4 مرات (مرتين مع ريال مدريد، ومرتين مع ميلان).

وعلق أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي: "إنه إنجاز كبير، مازلت أتذكر مباراتي الأولى، كانت ضد سبارتا براج عندما كنت في بارما، الوصول إلى 200 مباراة يعني الكثير، إنه نجاح كبير أن أبقى لسنوات عديدة في كرة القدم، خاصة في عمري".

وكانت أول مواجهة لأنشيلوتي في دوري الأبطال كمدرب مع فريق بارما في ديسمبر 1997، موسم 97 - 98، أمام جالاتا سراي التركي في دوري المجموعات، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت في تركيا.