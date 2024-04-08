خدمة في الجول - أربع مباريات.. طرح تذاكر مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري.

وتأجلت المواجهات الأربعة بسبب ارتباط الفرق بمواجهات في البطولات القارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة يوم الخميس في تمام الرابعة عصرا على استاد خالد بشارة بالجونة.

وفي نفس التوقيت يستضيف المصري فريق مودرن فيوتشر على استاد الجيش ببرج العرب.

بينما في تمام السابعة مساء الخميس، يستضيف زد فريق الأهلي على استاد السلام.

ويستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري في السابعة من مساء نفس اليوم.

وتبلغ سعر التذكرة 75 جنيه.

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