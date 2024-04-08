روديجر: سأتعامل مع هالاند كما لو كانت معركة شخصية.. وأنشيلوتي لم يعتذر لي

أعلن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، التحدي أمام إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال روديجر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سأتعامل في معركتي مع هالاند كما لو كانت معركة شخصية، كلاعب دفاعي ضد مهاجم خارق"

وأكمل: "خطتنا في مباراة سيتي هي محاولة السيطرة على اللاعبين الخطيرين مثل فودين ودي بروين وبالطبع هالاند"

وودع ريال مدريد دوري الأبطال الموسم الماضي بخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي إيابا برباعية نظيفة، بعد التعادل ذهابا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف لمثله.

وعن مواجهة الموسم الماضي، قال المدافع الألماني: "مباراة الذهاب الموسم الماضي كانت جيدة ونجحت في إيقاف هالاند عن الحصول على تمريرات".

وأضاف: "أنشيلوتي لم يعتذر لي لاستبعادي من مواجهة الإياب الموسم الماضي، ولا داعي لذلك"

وأبقى أنشيلوتي مدافعه روديجر على مقاعد البدلاء في مباراة العودة الموسم الماضي مفضلا الاعتماد على ميلياتو، وديفيد ألابا، فيما دفع به في الدقيقة 63 بدلا من لوكا مودريتش.