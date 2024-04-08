أنشيلوتي يعترف: كنت متوترا الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.. ومازالت متوترًا

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 15:03

كتب : محمد مصطفى

بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بتوتره قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد دوري الأبطال الموسم الماضي بخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي إيابا برباعية نظيفة، بعد التعادل ذهابا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف لمثله.

وقال أنشيلوتي عن سبب خسارة الموسم الماضي: "افتقرنا إلى الشجاعة والشخصية في مباراة العودة الموسم الماضي، وهما عاملان أساسيان في هذا النوع من المباريات".

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وأوضح: "كنت متوترا قبل مباراة الموسم الماضي".

وردا على سؤال أحد الصحفيين: "هل مازالت متوترا هذا الموسم"، رد أنشيلوتي: "نعم، أنا متوتر جدا، قبل أي مباراة على المستوى الشخصي، أشعر بالألم، الهزيمة معاناة والنصر راحة وليست سعادة، المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه مثل البنزين بالنسبة لي".

وعن استعداداته هذا الموسم، قال المدرب الإيطالي: "من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعدينا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة."

وأكمل: "اللاعبون يجب أن يكونوا أقوياء ذهنيا أمام مانشستر سيتي، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا".

وعن تشكيل ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أعتقد أننا سنجري تغييرًا غريبا، لا تقلق الأمر واضح تماما".

وأثنى أنشيلوتي على جود بيلنجهام هداف الفريق: "إنه لاعب رائع عندما يظهر في منطقة الجزاء في الوقت المناسب، وبدنيًا إنه قوي جدًا لتغطية مساحة كبيرة من الملعب والمساهمة كثيرًا في الدفاع، إنه يخلق المساحات والفرص لنا."

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