رباعي مهدد.. قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس

الدفاه: داني كارفاخال، إيدر ميلياتو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي

وسط الملعب: جود بيلنجهام، توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشاوميني، داني سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجيو، خوسيلو، براهيما دياز

يذكر أن الفريقان سبق وتواجها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتعادل الفريقان ذهابا في مدريد بهدف لكل فريق، قبل فوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة في ملعب الاتحاد.

ويسعى ريال مدريد للتتويج بالبطولة الـ15 في تاريخه، حيث يملك الرقم القياسي كأكثر الأندية الأوروبية تتويجا بدوري الأبطال بـ14 لقبا.

ويغيب عن ريال مدريد، تيبو كورتوا رغم عودته للتدريبات ولكنه مازال غير جاهز للمشاركة، وديفيد ألابا للإصابة.

يذكر أن 4 لاعبين من ريال مدريد مهددين بالغياب عن مواجهة الإياب حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في سانتياجو برنابيو، وهم جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني، وفينيسيوس جونيور