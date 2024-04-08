في مشاركته الأولى بقميص روستوف.. اختيار إياد العسقلاني في التشكيل المثالي
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 14:10
كتب : حامد وجدي
اختير إياد العسقلاني لاعب روستوف في التشكيل المثالي لمنافسات نصف نهائي كأس روسيا.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
وأعلنت الصفحة الرسمية لكأس روسيا عن التشكيل المثالي بناء على إحصائيات موقع rustat بتواجد المحترف المصري.
ونجح العسقلاني في قيادة روستوف للفوز على خيمكي.
المباراة شهدت المشاركة الأولى لإياد العسقلاني بقميص روستوف منذ الانضمام للفريق.
وحقق نادي روستوف الفوز على خيمكي بركلات الترجيح في كأس روسيا.
View this post on Instagram
العسقلاني شارك في التشكيل الأساسي لروستوف لأول مرة وخاض المباراة بالكامل.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف لتحتكم إلى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح نجح روستوف في الفوز بنتيجة 7-6 وتمكن العسقلاني من تسجيل ركلة الترجيح السابعة.
صاحب الـ 19 عاما انضم إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.
نرشح لكم
بنزيمة يسجل واتحاد جدة يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي بمشاركة حجازي ريمونتادا مجنونة في فوز ليون على نانت بمشاركة مصطفى محمد والاقتراب من الهبوط انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(3) ليون.. خسارة مصطفى محمد تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ليون انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(2) ليفربول إياد العسقلاني أول مصري يشارك في الدوري الروسي خلال التعادل مع سوتشي تقليص عقوبة حرمان طرابزون سبور من جمهوره إبسويتش يتعرض للهزيمة من نورويتش بمشاركة سام مرسي