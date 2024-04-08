في مشاركته الأولى بقميص روستوف.. اختيار إياد العسقلاني في التشكيل المثالي

اختير إياد العسقلاني لاعب روستوف في التشكيل المثالي لمنافسات نصف نهائي كأس روسيا.

إياد العسقلاني النادي : روستوف نا دونو روستوف نا دونو

وأعلنت الصفحة الرسمية لكأس روسيا عن التشكيل المثالي بناء على إحصائيات موقع rustat بتواجد المحترف المصري.

ونجح العسقلاني في قيادة روستوف للفوز على خيمكي.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لإياد العسقلاني بقميص روستوف منذ الانضمام للفريق.

وحقق نادي روستوف الفوز على خيمكي بركلات الترجيح في كأس روسيا.

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العسقلاني شارك في التشكيل الأساسي لروستوف لأول مرة وخاض المباراة بالكامل.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف لتحتكم إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح نجح روستوف في الفوز بنتيجة 7-6 وتمكن العسقلاني من تسجيل ركلة الترجيح السابعة.

صاحب الـ 19 عاما انضم إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.