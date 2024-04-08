ترتيب الدوري الفعلي - الاتحاد والمصري ينتظران نتيجة إنبي ضد الأهلي في صراع المقاعد القارية

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 11:52

كتب : محمد سمير

شعار الدوري المصري - بيان

يحل إنبي ضيفا على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر بمسابقة الدوري المصري.

ويتابع فريقا الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي نتيجة إنبي أمام الأهلي في صراع التأهل للمقاعد القارية.

ويعاني ترتيب الدوري الحالي من اختلاف عدد المباريات التي خاضها كل فريق مما لا يمنح ترتيبا حقيقيا.

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وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ 17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد وقبل ختام الموسم.

وتتساوى فرق إنبي والاتحاد والمصري في الترتيب برصيد 27 نقطة لكل منهم، لكن إنبي فقد نقاطا أكثر كونه لعب مباراة زائدة.

وأشار دياب إلى أن الموعد المقترح لنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري هو 10 أغسطس المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com الترتيب الفعلي لجدول الدوري الحالي عن طريق فقد النقاط لكل فريق حتى الآن وعدد المباريات المتبقية من الدور الأول والتي بناء عليها سيتم اختيار الفرق المشاركة قاريا:

1- الأهلي 7 نقاط (متبقي له 9 مباريات)

2- بيراميدز 13 نقطة (متبقي له 4 مباريات)

3- الاتحاد 18 نقطة (متبقي له مباراتان)

3- الزمالك 18 نقطة (متبقي له 6 مباريات)

3- المصري 18 نقطة (متبقي له مباراتان)

6- إنبي 21 نقطة (متبقي له مباراة)

7- فيوتشر 22 نقطة (متبقي له 4 مباريات)

8- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة (متبقي له مباراتان)

8- الجونة 23 نقطة (متبقي له مباراتان)

10- الجيش 24 نقطة (متبقي له مباراتان)

10- زد 24 نقطة (متبقي له مباراة واحدة)

12- سموحة 26 نقطة (متبقي له مباراة)

13- الإسماعيلي 31 نقطة (متبقي له مباراة)

14- بلدية المحلة 32 نقطة (متبقي له مباراة)

15- فاركو 33 نقطة (متبقي له مباراتان)

15- البنك الأهلي 33 نقطة (أنهى الدور الأول)

17- المقاولون العرب 36 نقطة (متبقي له مباراة)

18- الداخلية 39 نقطة (متبقي له مباراة)

وفي حال فوز إنبي على الأهلي يعني إنهاء الفريق البترولي الدور الأول برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط فعلية عن كل من الزمالك والاتحاد والمصري.

وفي تلك الحالة ينتظر إنبي تعثر فريقين من الخمسة الأوائل لينضم إلى المربع الذهبي ويضمن التواجد القاري الموسم المقبل.

بينما في حال الخسارة فسينتظر إنبي مصير المباريات المتبقية بالدور الأول لمعرفة ترتيبه النهائي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث والرابع إلى الكونفدرالية وذلك لاستحالة ختام النسخة الحالية من كأس مصر قبل انطلاق البطولات القارية.

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