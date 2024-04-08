رئيس فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات قبل الاعتذار عن تصريحات ناصر ماهر

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

ناصر ماهر

أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن إيقاف التعامل مع الزمالك في ملف الصفقات لحين صدور اعتذار رسمي عن تصريحات ناصر ماهر.

وكان دعبس قد كشف عن غضبه في تصريحات سابقة بسبب تصريحات لناصر ماهر والتي يراها رئيس مودرن فيوتشر تحمل إساءة لناديه وغير حقيقية.

وقال دعبس عبر قناة etc: "اعتبر أننا خسرنا التأهل أمام الزمالك من مباراة الذهاب بسبب سوء التوفيق، واستقبال هدف في آخر ثواني الشوط الأول بجانب كرتين في العارضة".

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وأوضح "الزمالك فريق كبير ولعبنا أمام جمهور كبير ولدينا مشكلة كبيرة عدم التعود على اللعب أمام الجماهير، وجمهور الزمالك لا يتوقف عن التشجيع".

وبسؤاله عن مشاركة محمود حمدي كأساسي أجاب "غياب محمود جنش عن مباراة الإياب هو قرار فني، هو حارس مرمى كبير وقائد في الفريق".

وتابع "لم أسمع عن طلب الزمالك إعادة جنش، أبرمنا صفقة واحدة مع نادي الزمالك وكانت انتقال ناصر ماهر والتي تسببت في مشكلة بيننا وبين إدارتهم بسبب تصريحاته الخاطئة".

وكشف دعبس "تواصل أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك بأن هناك اعتذار سيحدث، وإذا كان هناك اعتذار فيجب أن يكون عبر الإعلام مثلما كانت التصريحات الخاطئة".

وأوضح "إذا لم يكن هناك اعتذار من جانب الزمالك فبالتأكيد سيؤثر ذلك على الصفقات والتعامل بين الناديين في الفترة المقبلة، هذا اللاعب منتمي إلى الزمالك حاليا وهو المسؤول عنه، فلا يمكن للاعب من مودرن فيوتشر على سبيل المثال أن يخطيء في الزمالك أو الأهلي وأنا أول من سيقوم بالاعتذار".

وبسؤاله عن حالة أحمد رفعت اختتمت تصريحاته "الحمد لله حالة اللاعب تتحسن وقريبا إن شاء الله سيكون في منزله بعد أن صارت الكلى بشكل أفضل عن الفترة السابقة".

وكان دعبس قد صرح سابقا أن ناصر ماهر في حوار تليفزيوني قال أنه تنازل عن مستحقات مالية متأخرة من أجل الانتقال للزمالك رغم أنه مدان بأكثر من 350 ألف جنيه وفقا لتصريحات رئيس نادي فيوتشر.

وأشار دعبس وقتها إلى تواصل مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذي وعده باعتذار.

وكان الزمالك قد تخطى فيوتشر رغم التعادل في مواجهة الإياب بهدف لكل فريق بسبب التفوق ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

الزمالك الكونفدرالية ناصر ماهر مودرن فيوتشر
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