مواعيد مباريات الإثنين 8 أبريل 2024.. عودة الأهلي في الدوري وكأس السوبر السعودي

يعود فريق الأهلي للمشاركة في مسابقة الدوري المصري بعد حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق إنبي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر بالمسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على أودينيزي ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أبوظبي بريميوم 1.

كأس السوبر السعودي

تستضيف دولة الإمارات منافسات كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

ويلعب اتحاد جدة الذي يقوده أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضد الوحدة في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان ويذاع عبر قناة SSC Sport Extra 1 وأبوظبي آسيا1.

بينما يلعب الهلال أمام النصر في التاسعة والنصف مساء على استاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

ويذاع اللقاء عبر قناتي SSC Sport 1 وأبوظبي آسيا 1.