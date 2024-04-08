هافيرنز: إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة.. وهكذا قبلت ذلك

يرى كاي هافيرتز لاعب أرسنال أن إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة.

ويواصل اللاعب الألماني التألق مع جانرز خلال الفترة الماضية.

وقال هافيرتز لشبكة سكاي سبورتس: "إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة، هناك دائما أشخاص لا يحبونك ويتحدثون عنك بالسوء".

وأتم "لقد قبلت ذلك لأنه لا يمكنك إسعاد الجميع، أحاول أن أجعل نفسي سعيدا والأشخاص المهمين بالنسبة لي".

وسجل هافيرتز هدفا وصنع آخر ضد برايتون في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على برايتون بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 42 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وفي منذ الجولة 25 حتى 28 سجل فيهم بشكل متتالي وصنع هدفين.

وفي آخر مباراتين سجل هدفا وصنع 2 آخرين وحصل على إشادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال وكذلك تشجيع الجماهير.