إندريك حقق هدفه الخامس.. بالميراس يتوج بلقب باوليستا أمام سانتوس

حقق إندريك هدفه الخامس وتوج مع بالميراس بلقب بطولة باوليستا (ولاية ساو باولو) على حساب سانتوس بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

سانتوس فاز ذهابا 1-0 وفي الإياب وعلى ملعب أليانز باركيه فاز بالميراس بنتيجة 2-0 وتوج باللقب.

إندريك في خطابه لشقيقه الأصغر حدد مجموعة من الأهداف التي وّد تحقيقها وقال: "هدفي الخامس هو أن أنهى الفترة المتبقية مع بالميراس في انسجام بالفوز بلقب بطولة باوليستا".

وتحصل إندريك على ركلة جزاء سجلها رافائيل فيجيا في الدقيقة 31.

CHAMA QUE ELE RESOLVE! ⚽️ Endrick sofreu pênalti e Rapahel Veiga abriu o placar pro Palmeiras, deixando tudo igual na final do Paulistão Sicredi! #PaulistãoSicredi #Final #ClássicoDaSaudade pic.twitter.com/2PwoEBqptt — Paulistão (@Paulistao) April 7, 2024

وسجل أنيابل مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 67 ليضمن اللقب لفريقه.

وستكون تلك البطولة الأخيرة لإندريك مع بالميراس والتي يشارك فيها من البداية للنهاية مع الفريق الموسم الجاري إذ سينتقل إلى ريال مدريد في يونيو المقبل.

إندريك البالغ 17 عاما حقق 5 ألقاب مع بالميراس، بواقع 2 دوري برازيلي 2022 و2023 وكأس السوبر البرازيلي 2023، وكأس باوليستا مرتين 2023 و2024.

وحقق بالميراس لقب الولاية للمرة الثالثة على التوالي والـ 26 في تاريخه.

فيما خسر سانتوس فرصة حصد اللقب بعد مشوار رائع والذي يأتي قبل مشاركته الأولى التاريخية في الدرجة الثانية البرازيلية بعد هبوطه الموسم الماضي.