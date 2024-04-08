طبيب الأهلي يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:49
كتب : FilGoal
كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تطورات تعافي إمام عاشور من إصابته.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وتعرض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا.
وقال جاب الله عبر حساب النادي على "فيسبوك": "إمام عاشور خضع لفحص طبي جديد، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته".
وأضاف "اللاعب حصل على راحة اليوم ويستأنف الإثنين برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب".
وأجرى عاشور الجراحة الشهر الماضي، ولم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي.
وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا آنذاك بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.
وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفا وصنع 7.
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