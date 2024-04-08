طبيب الأهلي يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تطورات تعافي إمام عاشور من إصابته.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا.

وقال جاب الله عبر حساب النادي على "فيسبوك": "إمام ‏عاشور خضع لفحص طبي جديد، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته".

وأضاف "اللاعب حصل على راحة اليوم ويستأنف الإثنين برنامجه التأهيلي بالجري حول ‏الملعب".

وأجرى عاشور الجراحة الشهر الماضي، ولم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا آنذاك بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.

وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفا وصنع 7.