مدير بايرن: لا أهتم بأمر المدرب الجديد.. وأرسنال قد يصفعنا على وجهنا

شدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أنه لا يفكر بأمر التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة حاليا.

وخسر بايرن ميونيخ من منافسه هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متقدما بهدفين دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال إيبيرل لقناة ZDF الألمانية: "لا أهتم بأمر البحث عن المدرب الجديد الآن، كل شيء يتمحور حول مباراة أرسنال".

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف "سنواجه فريقا يتفوق على هايدنهايم مع كامل الاحترام له".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نحقق تغييرا مناسبا حتى لا نتلقى صفعة على وجوهنا من أرسنال".

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ منافسه أرسنال في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات معقل الجانرز يوم الثلاثاء المقبل.

ومحليا يحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة إذ يبتعد عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 16 نقطة.