وفقا للمعلن سابقا.. تأجيل مباراتي الزمالك ضد بيراميدز والمقاولون بسبب مواجهة دريمز

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

ستتأجل مباراتين لـ الزمالك في الدوري المصري وفقا لجدول المسابقة الصادر من قبل، بسبب وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

وسيلتقي الزمالك مع دريمز الغاني في نصف النهائي يومي إحدى 21 أبريل في القاهرة و28 من نفس الشهر إيابا في غانا.

وبذلك ستتأجل مباراتين الزمالك وفقا للجدول الصادر للدوري وهما في الجولة 18 و19 من المسابقة.

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الجولة 18:

19 أبريل - الزمالك × بيراميدز - 7:00 في استاد القاهرة

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الجولة 19:

23 أبريل - المقاولون العرب × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب

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وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.

الزمالك الكونفدرالية دريمز الدوري المصري
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