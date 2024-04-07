بسبب فأر.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بعد احتفالات مانشيني عقب دربي روما

الأحد، 07 أبريل 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

جانليوكا مانشيني - روما

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيقا بشأن احتفال جانلوكا مانشيني لاعب روما عقب الفوز لاتسيو في الدربي بالدوري.

وانتصر روما بفضل هدف المدافع الإيطالي في الجولة 31 من المسابقة.

وعقب المباراة احتفل مانشيني مع جمهور روما برفع علم يحمل ألوان لاتسيو الأبيض والسماوي ويتوسطها "فأر".

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ووصف تشيرو إيموبيلي ما فعله مانشيني بعدم الاحترام.

وصرّح هداف لاتسيو التاريخي قائلا: "هناك طرق مختلفة للاحتفال، البعض يفعلها بطريقة مناسبة والبعض الآخر لا".

وركض مانشيني حول الملعب حاملا العلم محتفلا مع جماهير روما.

لاحقا اعتذر المدافع البالغ 27 عاما وأوضح إنه "لم يقصد إهانة أي شخص، حصلت على أول علم تم تمريره لي، أعتذر".

ولأول مرة ينتصر روما على لاتسيو في الدربي منذ عامين و15 يوما بالتمام والكمال عندما انتصر الذئاب 3-0.

منذ ذلك الحين التقيا 4 مرات فاز روما في 3 مناسبات 1-0 وتعادلا سلبيا، وكذلك لأول مرة يهز الذئاب شباك النسور في الدربي منذ ذلك الحين.

الفوز هو الأول أيضا لدانييلي دي روسي في الدربي كمدرب خلال تجربته مع روما، بعدما حضرها لسنوات عديدة كلاعب وقائد للذئاب.

ومنذ تولي دي روسي المسؤولية حقق روما 26 نقطة في 11 مباراة تحت قيادته بواقع 8 انتصارات و2 تعادل وخسارة، كثالث أفضل بداية لمدرب مع الذئاب منذ موسم 1994-95.

هدف مانشيني وزنه ذهبا لأن روما لو لم يسجل في اللقاء لحقق رقما سلبيا بعدم التسجيل في الدربي 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه.

روما الدوري الإيطالي لاتسيو دربي روما جانليوكا مانشيني
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