بسبب فأر.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بعد احتفالات مانشيني عقب دربي روما

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيقا بشأن احتفال جانلوكا مانشيني لاعب روما عقب الفوز لاتسيو في الدربي بالدوري.

وانتصر روما بفضل هدف المدافع الإيطالي في الجولة 31 من المسابقة.

وعقب المباراة احتفل مانشيني مع جمهور روما برفع علم يحمل ألوان لاتسيو الأبيض والسماوي ويتوسطها "فأر".

ووصف تشيرو إيموبيلي ما فعله مانشيني بعدم الاحترام.

وصرّح هداف لاتسيو التاريخي قائلا: "هناك طرق مختلفة للاحتفال، البعض يفعلها بطريقة مناسبة والبعض الآخر لا".

وركض مانشيني حول الملعب حاملا العلم محتفلا مع جماهير روما.

لاحقا اعتذر المدافع البالغ 27 عاما وأوضح إنه "لم يقصد إهانة أي شخص، حصلت على أول علم تم تمريره لي، أعتذر".

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ولأول مرة ينتصر روما على لاتسيو في الدربي منذ عامين و15 يوما بالتمام والكمال عندما انتصر الذئاب 3-0.