الهدف الإفريقي الأول.. أحمد حمدي يفتتح سجله مع الزمالك

تمكن أحمد حمدي لاعب الزمالك من تسجيل الهدف الإفريقي الأول له في مسيرته الكروية ضد مودرن فيوتشر.

ويلاقي الزمالك منافسه مودرن فيوتشر في مباراة إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل حمدي هدفا رائعا في الدقيقة 67 بعد تسديدة بوجه القدم الخارجي.

وبذلك يكون سجل حمدي الهدف الأول له مع الزمالك المنضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكذلك يعتبر هذا الهدف هو الأول له إفريقيا في خامس مباراة له.

ولعب حمدي مباراتين من قبل مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك حمدي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015-2016 ضد أسيك أبيدجان في دور المجموعات، والمباراة الأخرى في موسم 2017-2018 ضد كامبالا سيتي في دور المجموعات.

ومع الزمالك شارك ضد أبو سليم في الكونفدرالية في دور المجموعات وكذلك اللقاء الماضي ضد مودرن فيوتشر إذ كان الذهاب.

ومن المقرر أن يلاقي المتأهل بين الزمالك ومودرن فيوتشر منافسه دريمز الغاني في دور نصف النهائي.