بعد إلغاء 3 أهداف بداعي التسلل.. يوفنتوس ينتصر على فيورنتينا في لقاء ناري

الأحد، 07 أبريل 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي

فاز يوفنتوس على منافسه فيورنتينا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو جاتي هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 21.

وأكثر ما لفت الأنظار في المباراة هو إلغاء 3 أهداف للسيدة العجوز خلال الشوط الأول بداعي التسلل على 3 لاعبين مختلفين.

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وأحرز ويستون مكيني الهدف الأول في الدقيقة 6 ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 12 سجل جيلسون بريمير الهدف الثاني ولكن للمرة الثانية رفض الحكم احتسابه بسبب التسلل إذ تدخل في الكرة بعد تسديدة دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا السابق.

وهذه المرة سجل جاتي الهدف الشرعي ليوفنتوس ولم يحتسب تسلل في الدقيقة 21 من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وتمكن فلاهوفيتش من تسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 32 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 62 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 43 في المركز العاشر.

فيورنتينا يوفنتوس الدوري الإيطالي دوشان فلاهوفيتش جاتي بيريمر
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