بعد إلغاء 3 أهداف بداعي التسلل.. يوفنتوس ينتصر على فيورنتينا في لقاء ناري

فاز يوفنتوس على منافسه فيورنتينا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو جاتي هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 21.

وأكثر ما لفت الأنظار في المباراة هو إلغاء 3 أهداف للسيدة العجوز خلال الشوط الأول بداعي التسلل على 3 لاعبين مختلفين.

وأحرز ويستون مكيني الهدف الأول في الدقيقة 6 ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 12 سجل جيلسون بريمير الهدف الثاني ولكن للمرة الثانية رفض الحكم احتسابه بسبب التسلل إذ تدخل في الكرة بعد تسديدة دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا السابق.

فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس.. لكنه يلغى بسبب برميير#يوفنتوس_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Ec3qutGNER — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2024

وهذه المرة سجل جاتي الهدف الشرعي ليوفنتوس ولم يحتسب تسلل في الدقيقة 21 من داخل منطقة الـ6 ياردات.

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وتمكن فلاهوفيتش من تسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 32 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 62 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 43 في المركز العاشر.