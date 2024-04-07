كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد إلى نصف نهائي الدوري بعد التغلب على الاتصالات

الأحد، 07 أبريل 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد المصرية للاتصالات كرة سلة

حسم فريق الأهلي بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على المصرية للاتصالات ليضمن تواجده في نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد سموحة.

ويتقدم الزمالك في سلسلة ربع النهائي بنتيجة 2-0 حتى الآن.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى نصف النهائي أمس السبت بعد التغلب على القناة للمرة الثالثة.

وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.

ويتعادل فريقا الجزيرة وسبورتنج في السلسلة بنتيجة 1-1 حتى الآن.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة على صالة حسن مصطفى خلال الشهر الجاري.

وتنطلق المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل المقبل.

وتقام المباريات بنظام دورين لكل مجموعة.

الأهلي كرة سلة دوري السوبر
نرشح لكم
كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي كرة سلة - بعد تجاوزه الكشف الطبي.. الأهلي يعلن تعاقده مع براندون تشايلدريس سلة - الاتحاد السكندري يعيد ديكسون بعد 5 سنوات كرة سلة - منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 17 عاما
أخر الأخبار
الكونفدرالية - مباراة مجنونة بقيادة معروف.. نهضة بركان يخطف التأهل من أبو سليم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
هافيرنز: إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة.. وهكذا قبلت ذلك 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إندريك حقق هدفه الخامس.. بالميراس يتوج بلقب باوليستا أمام سانتوس 3 ساعة | أمريكا
مؤتمر جوميز: هناك لاعبون يخسرون الكرة ويهدرون الفرص.. وهذا ما ينقصنا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - حامل اللقب مستمر.. اتحاد العاصمة يقلب الطاولة على ريفرز 4 ساعة | الكرة الإفريقية
تامر مصطفى: يجب أن يعيد كاف حساباته في قاعدة التسجيل خارج الأرض.. وخرجنا مرفوعين الرأس 4 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الأهلي يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة 4 ساعة | الدوري المصري
شحاتة: جماهير الزمالك السبب الرئيسي في تأهلنا.. وأغلقنا صفحة فيوتشر 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى