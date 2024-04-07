كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد إلى نصف نهائي الدوري بعد التغلب على الاتصالات

حسم فريق الأهلي بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على المصرية للاتصالات ليضمن تواجده في نصف النهائي.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد سموحة.

ويتقدم الزمالك في سلسلة ربع النهائي بنتيجة 2-0 حتى الآن.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى نصف النهائي أمس السبت بعد التغلب على القناة للمرة الثالثة.

وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.

ويتعادل فريقا الجزيرة وسبورتنج في السلسلة بنتيجة 1-1 حتى الآن.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة على صالة حسن مصطفى خلال الشهر الجاري.

وتنطلق المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل المقبل.

وتقام المباريات بنظام دورين لكل مجموعة.