طبيب الأهلي: راحة 5 أيام لـ الشحات.. والحديث عن فترة الغياب سابق لأوانه

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مدة الراحة التي سيحصل عليها حسين الشحات عقب إجراء الجراحة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى الشحات لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض خلال لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جاد الله لموقع النادي الرسمي: "العملية تمت بنجاح، واللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ 48 ساعة القادمة، سيتم منحه راحة 5 أيام".

وأكمل "بعدها يرتدي قناع وجه، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام".

وأتم "الحديث عن فترة الغياب سابق لأوانه، وسيتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة".

جراحة ناجحة للشحات .. وراحة لمدة 5 أيام 🔴 pic.twitter.com/gaLxBU0JkX — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 7, 2024

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.