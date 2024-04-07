ريمونتادا مجنونة في فوز ليون على نانت بمشاركة مصطفى محمد والاقتراب من الهبوط

الأحد، 07 أبريل 2024 - 22:47

كتب : محمد رؤوف

مصطفى محمد

تمكن ليون من الفوز بريمونتادا مجنونة على منافسه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 76 ودخل عبد القادر بامبا.

وسجل ماتيس أبلين هدف نانت الوحيد، بينما أحرز أليكساندر لاكازيت وماليك فوفانا وجيفت أوربان أهداف ليون.

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وحاول مصطفى محمد التسجيل في أكثر من مناسبة لكن اصطدم بتألق كبير أنتوني لوبيس حارس مرمى ليون.

وسدد مصطفى محمد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 بعد تصدي من لوبيس.

وفي الدقيقة 16 سجل أبلين هدف المباراة الأول بعد رأسية قوية عقب عرضية من فلورينت مولي.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة في الدقيقة 24 قبل أن يتلقى العلاج ويكمل المباراة.

وهز مصطفى محمد شباك ليون لكن الخارجية في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وللمرة الثالث تألق لوبيس أمام تسديدة لمصطفى محمد في الدقيقة 58.

وتعادل لاكازيت لليون في الدقيقة 75 بعد تصدي مزدوج رائع لألبان لافونت حارنس نانت بطريقة رائعة.

وخرج مصطفى محمد ودخل عبد القادر بامبا في الدقيقة 76.

وبعد أقل من دقيقة سجل ليون هدف التقدم ليكمل ريمونتادا مجنونة في الدقيقة 77 من فوفانا بعد تسديدة أرضية قوية.

وأنهى أوربان أهداف ليون في الدقيقة 97 بعد تسديدة عقب تلقي عرضية أرضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليون للنقطة 38 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد نانت عند النقطة 28 في المركز الـ15، واقترب من الهبوط إذ يتساوى مع لوريان الذي يحتل المركز الـ16 ويعتبر أخر الهابطين ولكن بمباراة فاصلة مع محتل المركز الثالث في الدرجة الثانية.

ليون نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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