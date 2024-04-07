التوجه إلى الأرجنتين وليس البرازيل.. ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت

الأحد، 07 أبريل 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتوونو

توجه نادي ريال مدريد إلى الأرجنتين من أجل مراقبة جوهرة نادي ريفر بليت وذلك بدلا من البرازيل حيث اعتاد على التعاقد مع المواهب هناك.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فالنادي الملكي قرر إرسال أحد أعضاء فريق الكشافة من أجل مراقبة فرانكو ماستانتوونو.

وأفادت الشبكة أن ريال مدريد أرسل من قبل أحد الكشافين ولكن لن يكتفي بالفترة الماضية وسيرسل مرة أخرى لمراقبة صانع الألعاب.

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وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد ليس الوحيد الذي يراقب اللاعب الذي يبلغ من العمر 16 عاما، بل يراقبه أيضا باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأكدت الشبكة أن لا يعتبر اللاعب أولوية الآن لباريس سان جيرمان.

ووفقا للشبكة فيوجد شرط جزائي في عقد ماستانتوونو يصل إلى 45 مليون يورو.

ولن يستطيع اللاعب الخروج من الأرجنتين إلى أوروبا حتى يبلغ 18 عاما مثلما يحدث مع إندريك وجوليان ألفاريز وهكذا.

ويبدو أن ريال مدريد قرر التوجه إلى الأرجنتين بعدما اكتشف العديد من اللاعبين في البرازيل أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو من قبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني ريفر بليت فرانكو ماستانتوونو
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