بقيادة أردا توران.. أيوب سبور يتأهل للدوري التركي لأول مرة في تاريخه

الأحد، 07 أبريل 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

أردا توران - أيوب سبور

تأهل أيوب سبور لأول مرة في تاريخه إلى الدوري التركي بقيادة فنية لـ أردا توران لاعب برشلونة وأتليتكو مدريد السابق.

النادي الذي تأسس منذ 105 عاما وصل للدوري التركي لأول مرة بعدما محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.

ويتصدر أيوب سبور الترتيب برصيد 67 نقطة وتأهل بشكل رسمي قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

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ويبتعد أيوب سبور على ساكاري سبور ثالث الترتيب بفارق 17 نقاط.

Biri yükseldi; diğeri düştü: Süper Lig'in yeni takımı belli oldu

وتحقق التأهل بفضل الفوز على ألتاي سبور في الجولة 29 بنتيجة 4-1.

توران البالغ 37 عاما قاد الفريق منذ الجولات الأخيرة للموسم الماضي، وفي الموسم الجاري خسر 6 مرات وتعادل في مباراة وفاز في 22 حتى الآن.

وإجمالا قاد توران فريقه في 39 مباراة سجل 26 وتعادل في 3 وخسر 10.

Eyüpspor is in the Super League for the first time in its 105-year history

الفريق يضم في صفوفه الظهير التركي المخضرم كانير إريكين قائد الفريق والذي سابق ارتداء قميص إنتر وفنربخشة وجالاتاسراي وبيشكتاش.

كما انضم لهم الإسباني سامو سايز لاعب شباب ريال مدريد وأتليتكو مدريد السابق في الشتاء الماضي.

النادي تأسس في 1919 في مدينة إسطنبول تحت اسم أيوب إدمان يوردو، وفي موسم 2020-21 حصد لقب دوري الدرجة الثالثة وتأهل للدرجة الثانية لأول مرة منذ 37 عاما.

أردا توران الدوري التركي أيوب سبور
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