رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن

شدد إنريكي سيريزو ريس نادي أتليتكو مدريد أن جواو فيليكس لاعب برشلونة يريد البقاء مع فريقه الحالي.

ويلعب فيليكس مع برشلونة على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد منذ الصيف الماضي.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "فيليكس يريد البقاء في برشلونة وبرشلونة يريد نفس الشيء وهذا طبيعي".

وأضاف "فيليكس سعيد هناك وذلك مناسب لهما كثيرا، برشلونة محظوظ للغاية بوجود لاعب موهوب مثل فيليكس".

وأتم "لا أعرف المبلغ المالي الذي سنحصل عليه في هذه المرحلة".

نعليق فيليكس

وعلق اللاعب البرتغالي لبرنامج خيخانتس من قبل قائلا: "سأكون سعيدا بالاستمرار مع برشلونة ولكن الأمر لا يعتمد علي، لنرى ماذا سيحدث العام المقبل".

وأضاف "سأحب اللعب في كامب نو وسنرى ما سيتطلبه الاستمرار هنا".

وأكمل "أتمنى من برشلونة التعاقد مع برناردو سيلفا، هو لاعب جيد للغاية وكذلك على المستوى الشخصي".

وتابع "يسألني دائما عن برشلونة لأن عائلته هنا وقلت له إن كل شيء مثالي وعلى الاستعداد للانضمام إلينا".

وأنهى حديثه "أتمنى من تشافي هيرنانديز -مدرب الفريق- بأن يغير رأيه ويبقى هنا، لديه أفكار عظيمة ومدرب صغير في السن، جماهير برشلونة تحبه وتقدره حقا".

وأعلن تشافي منذ فترة رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري ورفض تغيير رأيه في أكثر من مرة.