خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات

الأحد، 07 أبريل 2024 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - بعثة الأهلي

أجرى حسين الشحات جراحة ناجحة لعلاج الشرخ في عظمة الوجه.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com سيخضع اللاعب للإشراف الطبي لمعرفة باقي الإجراءات الطبية اللاحقة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأشعة أثبتت إصابة الشحات بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء خبر في الجول – إصابة الشحات بشرخ في عظمة الوجه.. ويرتدي واقي بعد عودته شقيق حسين الشحات يكشف حالته عقب إصابته ضد سيمبا الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى

وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.

ولكن من المؤكد أن يرتدي حسين الشحات واقي الوجه لفترة أثناء مشاركته في المباريات.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات
نرشح لكم
لحظات صعبة منذ الإصابة.. رسالة من حسين الشحات بعد خضوعه لجراحة في الوجه طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) إنبي.. رأسية من موديست تشكيل إنبي – كابو وأحمد أمين يقودان الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي – كهربا وموديست يقودان الهجوم أمام إنبي.. وعمر كمال ظهير أيسر وعودة وسام اتحاد الكرة يدين ويشجب اعتداءات فريق أبو سليم على الحكم معروف خدمة في الجول - أربع مباريات.. طرح تذاكر مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري في مشاركته الأولى بقميص روستوف.. اختيار إياد العسقلاني في التشكيل المثالي
أخر الأخبار
لحظات صعبة منذ الإصابة.. رسالة من حسين الشحات بعد خضوعه لجراحة في الوجه 6 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) إنبي.. رأسية من موديست 28 دقيقة | الدوري المصري
بزيمة: لا توجد مقارنة بين ريال مدريد واتحاد جدة.. وأتدرب في المنزل للتسجيل 30 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر السوبر السعودي - الهلال (0)-(0) النصر.. بونو يتصدى لانفراد رونالدو 38 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل إنبي – كابو وأحمد أمين يقودان الهجوم ضد الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يسجل واتحاد جدة يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي بمشاركة حجازي 53 دقيقة | المحترفون
مؤتمر رودري: سنلعب ضد ريال مدريد بهدوء وشجاعة.. ونريد الحفاظ على اللقب 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى