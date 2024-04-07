خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات

أجرى حسين الشحات جراحة ناجحة لعلاج الشرخ في عظمة الوجه.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com سيخضع اللاعب للإشراف الطبي لمعرفة باقي الإجراءات الطبية اللاحقة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأشعة أثبتت إصابة الشحات بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين.

وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.

ولكن من المؤكد أن يرتدي حسين الشحات واقي الوجه لفترة أثناء مشاركته في المباريات.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.