فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي

الأحد، 07 أبريل 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

توتنام

تمكن توتنام من تحقيق فوز هام على منافسه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف توتنام موريو لاعب نوتنجهام بالخطأ في شباكه وميكي فان دي فين وبيدرو بورو.

بينما أحرز هدف نوتنجهام كريس وود.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم

وافتتح موريو هدف توتنام في الدقيقة 15، ثم تعادل وود في الدقيقة 27 من صناعة أنتوني إلانجا.

وتقدم فان دي فين في الدقيقة 52 من صناعة هيونج مين سون.

وأنهى بورو أهداف سبرس في الدقيقة 58 من صناعة رودريجو بنتانكور.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 60 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 31 مباراة.

ويعتبر الفوز هام لتوتنام إذ ينافس على المركز الرابع وتساوى مع أستون فيلا في عدد النقاط لكن أستون فيلا من 32 مباراة.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 25 في المركز الـ17 يعتبر أخر مركز يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد × تشيلسي

تعادل تشيلسي بشكل مخيب ضد شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق بعد الفوز في المباراة السابقة على مانشستر يونايتد 4-3 في مباراة مثيرة.

وسجل ثنائية تشيلسي تياجو سيلفا ونوني مادويكي، بينما أحرز كل م جايدن بوجل وأوليفر مكبرني لشيفيلد.

وتقدم تياجو سيلفا الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 11 من صناعة كونور جالاجير.

وتعادل بوجل في الدقيقة 32 من صناعة جوستافو هامر.

وأحرز مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة المتألق كول بالمر.

وفي الدقائق القاتلة أحرز مكبرني هدف التعادل في الدقيقة 93 من صناعة كاميرون أرشر.

ووصل تشيلسي للنقطة 44 في المركز التاسع، وارتقى رصيد شيفيلد للنقطة 16 ويتذيل جدول الترتيب.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي بورو
نرشح لكم
ريمونتادا مجنونة في فوز ليون على نانت بمشاركة مصطفى محمد والاقتراب من الهبوط التوجه إلى الأرجنتين وليس البرازيل.. ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت بقيادة أردا توران.. أيوب سبور يتأهل للدوري التركي لأول مرة في تاريخه رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(3) ليون.. خسارة مصطفى محمد تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ليون
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد إلى نصف نهائي الدوري بعد التغلب على الاتصالات 7 دقيقة | كرة سلة
طبيب الأهلي: راحة 5 أيام لـ الشحات.. والحديث عن فترة الغياب سابق لأوانه 7 دقيقة | الدوري المصري
ريمونتادا مجنونة في فوز ليون على نانت بمشاركة مصطفى محمد والاقتراب من الهبوط 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
التوجه إلى الأرجنتين وليس البرازيل.. ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت ساعة | الكرة الأوروبية
بقيادة أردا توران.. أيوب سبور يتأهل للدوري التركي لأول مرة في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) مودرن فيوتشر.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى