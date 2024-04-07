فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي

تمكن توتنام من تحقيق فوز هام على منافسه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف توتنام موريو لاعب نوتنجهام بالخطأ في شباكه وميكي فان دي فين وبيدرو بورو.

بينما أحرز هدف نوتنجهام كريس وود.

وافتتح موريو هدف توتنام في الدقيقة 15، ثم تعادل وود في الدقيقة 27 من صناعة أنتوني إلانجا.

وتقدم فان دي فين في الدقيقة 52 من صناعة هيونج مين سون.

وأنهى بورو أهداف سبرس في الدقيقة 58 من صناعة رودريجو بنتانكور.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 60 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 31 مباراة.

ويعتبر الفوز هام لتوتنام إذ ينافس على المركز الرابع وتساوى مع أستون فيلا في عدد النقاط لكن أستون فيلا من 32 مباراة.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 25 في المركز الـ17 يعتبر أخر مركز يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد × تشيلسي

تعادل تشيلسي بشكل مخيب ضد شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق بعد الفوز في المباراة السابقة على مانشستر يونايتد 4-3 في مباراة مثيرة.

وسجل ثنائية تشيلسي تياجو سيلفا ونوني مادويكي، بينما أحرز كل م جايدن بوجل وأوليفر مكبرني لشيفيلد.

وتقدم تياجو سيلفا الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 11 من صناعة كونور جالاجير.

وتعادل بوجل في الدقيقة 32 من صناعة جوستافو هامر.

وأحرز مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة المتألق كول بالمر.

وفي الدقائق القاتلة أحرز مكبرني هدف التعادل في الدقيقة 93 من صناعة كاميرون أرشر.

ووصل تشيلسي للنقطة 44 في المركز التاسع، وارتقى رصيد شيفيلد للنقطة 16 ويتذيل جدول الترتيب.