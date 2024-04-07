هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم

الأحد، 07 أبريل 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس الشرط الجزائي في عقد روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة والمرشح لتدريب ليفربول.

وأوضح فابيزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن يوجد شرط جزائي في عقد أموريم بقيمة 30 مليون يورو وهذا صالح للأندية البرتغالية فقط.

بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي للأندية خارج البرتغال يبلغ 20 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ليون كلوب: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول.. وعلى مجتمع ليفربول الهدوء

وشدد رومانو أن في حالة تلقي عرضا بقيمة 10 ملايين يورو فقد تكون كافية لسماح سبورتينج لمدربه للرحيل.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها صحيفة أوجوجو البرتغالية من قبل: "لا أستطيع أن أضمن بقائي في سبورتينج لشبونة الموسم المقبل".

وأضاف "لن أتمكن من تأكيد استمراري مثلما فعل تشابي ألونسو عندما قال إنه سيستمر مع باير ليفركوزن الموسم القادم".

وأكمل "لدينا الوقت الكافي لمناقشة مستقبلي وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن أركز على التتويج بالألقاب وثم سنرى ما سيحدث".

وخرج أموريم من حسابات إدارة برشلونة لتدريب الفريق بالموسم المقبل.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أموريم الذي لفت الأنظار مع سبورتنج لشبونة ليس خيارا لدى برشلونة.

أموريم صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ مارس 2020.

وقاد أموريم لشبونة للتتويج بـ 4 ألقاب محلية إضافة للظور باستمرار في البطولات الأوروبية.

بعض التقارير الإنجليزية ربطت المدرب البرتغالي بخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول بالموسم المقبل.

في المقابل فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يمني نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود حقا أن يغير تشافي قراره ويبقى كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف "لن أضغط على تشافي، الأمر يعتمد عليه، فهو يدرك رغبتي في بقائه هنا، سنرى في نهاية الموسم".

وأكمل "تشافي يصر على القول إنه لن يغير رأيه وسيغادر في يونيو ولكن سنرى، ما زلت آمل في استمراره الموسم المقبل، لكن الأمر متروك له فقط".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

روبن أموريم الدوري البرتغالي الدوري الإنجليزي برشلونة
نرشح لكم
فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) ليون.. نهاية الشوط الأول تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ليون تين هاج: أشعر بخيبة أمل.. ارتكبنا أخطاء غبية أمام ليفربول الصدارة لـ أرسنال.. صلاح يسجل في الوقت القاتل ويقود ليفربول لتعادل مثير مع يونايتد الخسارة الأكبر في تاريخه.. أياكس يسقط أمام فيينورد بستة أهداف بسيناريو جنوني.. التعادل يحسم دربي جلاسكو ورينجرز يتمسك بفرصة الصدارة
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - الزمالك ضد مودرن فيوتشر 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات 9 دقيقة | الكرة المصرية
فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) ليون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى