انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(3) ليون.. خسارة مصطفى محمد
الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ليون في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.
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انتهت
ق 97: جيفت أوربان يضيف الهدف الثالث لليون بعدما تلقى عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى.
ق 77: جوووول هدفين في دقيقتين من ماليك فوفانا بعد تسديدة أرضية قوية.
ق 76: خروج مصطفى محمد ودخول عبد القادر بامبا.
ق 75: جوووول أليكساندر لاكازيت لليون بعد تصدي مزدوج رائع لألبان لافونت حارنس نانت بطريقة رائعة.
ق 58: أنتوني لوبيس يواصل التألق أمام مصطفى محمد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 52: نزيف لاعب نانت بعد تدخل قوي
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: مصطفى محمد يهدر فرصة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.
استكمال مصطفى محمد للمباراة عقب علاجه.
ق 24: إصابة مصطفى محمد
ق 16: جوووول ماتيس أبلين لنانت بعد رأسية قوية عقب عرضية من فلورينت مولي.
ق 14: مصطفى محمد يهدر من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة تصدى لها أنطوني لوبيس حارس ليون.
بداية المباراة