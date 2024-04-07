انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(3) ليون.. خسارة مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ليون في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.

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انتهت

ق 97: جيفت أوربان يضيف الهدف الثالث لليون بعدما تلقى عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى.

ق 77: جوووول هدفين في دقيقتين من ماليك فوفانا بعد تسديدة أرضية قوية.

ق 76: خروج مصطفى محمد ودخول عبد القادر بامبا.

ق 75: جوووول أليكساندر لاكازيت لليون بعد تصدي مزدوج رائع لألبان لافونت حارنس نانت بطريقة رائعة.

ق 58: أنتوني لوبيس يواصل التألق أمام مصطفى محمد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 52: نزيف لاعب نانت بعد تدخل قوي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: مصطفى محمد يهدر فرصة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

استكمال مصطفى محمد للمباراة عقب علاجه.

ق 24: إصابة مصطفى محمد

ق 16: جوووول ماتيس أبلين لنانت بعد رأسية قوية عقب عرضية من فلورينت مولي.

ق 14: مصطفى محمد يهدر من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة تصدى لها أنطوني لوبيس حارس ليون.

بداية المباراة