تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ليون
الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:05
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد هجوم فريقه نانت ضد ليون في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب نانت ضد ليون في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.
وحافظ أنطوان كومباري المدير الفني لنانت على تشكيل فريقه للمباراة الثانية على التوالي دون تغييرات.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
المرمى: ألبان لافونت
الدفاع: كيلفن أميان – جان شارليس كاستوليتو – إيراي كوميرت – نيكولاس كوزا
الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – دوجلاس أوجوستو – فلورينت مولي
الهجوم: مصطفى محمد - ماتيس أبلين
ويحتل نانت المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، ويأتي ليون في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
ولعب مصطفى محمد 23 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وصنع آخر.
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