حكايات في الجول.. سمير عاشور من الدرجة الثانية لمنتخب مصر الأول

انضمام لاعب من الدرجة الثانية لمنتخب مصر الأول أمرا يعد من النوادر ولكن مع محمود الجوهري كان جائز فدمنهور كان لها الحظ في انضمام كمال فريد وسمير عاشور.

استفاد عاشور بانضمامه للمنتخب ليعقبها مشاركته مع أندية الدوري الممتاز فيما بعد.

ويروي سمير عاشور حكايته لـ FilGoal.com وكيف تحولت مسيرته من الدرجة الثانية للدوري المصري.

وقال عاشور لـ FilGoal.com: "أنا من مواليد 74، بدأت مع مركز شباب الحرية بدمنهور ثم انتقلت لنادي الحناوي في عمر 16 عاما وشاركت فريق أول واستمريت لمدة 7 سنوات".

وواصل "نافست مع الحناوي في الممتاز بـ وتلقيت عرضين من أندية الدوري الممتاز في ذلك التوقيت من جمهورية شبين والمنصورة".

وتابع "انتقلت لفريق دمنهور ونافست مع الفريق للصعود للدوري الممتاز".

حكاية الانضمام للمنتخب الأول

"اثناء خوض دورة الترقي كنا نواجه فريق إنبي وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر متواجد بقيادة محمود الجوهري وفكري صالح وما علمته بأنهم أتوا لمشاهدة أسامة حسن ظهير إنبي ، وأعجبوا بقدراتي، أعقبها حديث فتحي مبروك المدير الفني لدمنهور بمباركتي بتواجدي في معسكر المنتخب، انضممت للمنتخب الأول مع حراس المرمى عصام الحضري ونادر السيد وعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف، واستقبلوني استقبال جيد مثل لو كنت حارسا بالممتاز.

وأضاف "انتقلت للإسماعيلي لمدة موسم ثم بلدية المحلة لمدة 4 سنوات ومن بعده الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم ثم المقاولون العرب والمصرية للاتصالات ثم العودة للاتحاد قبل أن ألعب موسم مع دمنهور وأقرر الاعتزال".

الاتجاه للتدريب

وأتم "دربت أندية دمنهور وصعدت للدوري الممتاز ثم الرجاء ثم كوم حمادة ثم بدر ثم مالية كفر الزيات ثم المجد السكندري وحاليا مع فريق بروكسي".