الخسارة الأكبر في تاريخه.. أياكس يسقط أمام فيينورد بستة أهداف

حقق فيينورد فوزا ساحقا على أياكس بستة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة 29 من الدوري الهولندي.

وتعرض أياكس للخسارة بفارق ستة أهداف لأول مرة في تاريخ النادي.

النتيجة هي أكبر خسارة لأياكس في الموسم الحالي بعد الخسارة من بي إس في أيندهوفن بخمسة أهداف مقابل هدفين في بداية الدوري.

الفوز رفع رصيد فيينورد للنقطة 69 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن أيندهوفن صاحب الصدارة، بينما توقف أياكس عند النقطة 45 في المركز السادس.

الشوط الأول انتهى بتقدم فيينورد بثلاثة أهداف من توقيع إيجور بايشاو ويانكوبا مينتي ودافيد هانكو.

وفي الشوط الثاني أضاف فيينورد ثلاثية أخرى من توقيع مينتي وكوينتين تيمبر وبايشاو.

وسجل البديل علي رضا جاهانبكش الهدف السابع ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.