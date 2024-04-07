بسيناريو جنوني.. التعادل يحسم دربي جلاسكو ورينجرز يتمسك بفرصة الصدارة

حسم التعادل دربي جلاسكو بين رينجرز وسيلتك في مباراة أقيمت على ملعب إبروكس معقب الأول في الجولة 32 من الدوري الإسكتلندي.

المباراة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق وشهدت سيناريو جنوني في دقائقها الأخيرة.

التعادل رفع رصيد سيلتك للنقطة 75 في صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

تقدم سيلتك بالهدف الأول بعد دقيقة واحدة عن طريق دايزين مايدا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الحارس جاك بوتلاند.

وفي الدقيقة الـ 34 أضاف ماتيو رايلي الهدف الثاني لسيلتك من ركلة جزاء.

وقلص جيمس تافيرنيير الفارق لرينجرز في الدقيقة 55 من ركلة جزاء أخرى.

وبعد ثلاث دقائق تعادل رينجرز عن طريق سيريل ديسيرز ولكن الهدف لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 86 تعادل البديل عبد الله سيما لرينجرز بتسديدة خادعت جو هارت بعد تغيير اتجاهها من الدفاع.

تعادل رينجرز لم يدم سوى دقيقة واحدة قبل أن يتقدم سيلتك من جديد عن طريق آدم إيدا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 93 تعادل رينجرز من جديد بتسديدة رائعة من رابي ماتوندو لينقذ فريقه من الخسارة.

ويتبقى جولة واحدة في الدوري قبل بداية مرحلة المنافسة على التتويج والمنافسة على الهبوط والتي يدخل كل فريق فيها بالنقاط التي حصل عليها.