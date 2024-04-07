كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس اتفق مع بديل أليجري
الأحد، 07 أبريل 2024 - 14:52
كتب : FilGoal
كشفت تقارير صحفية عن توصل يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مبدئي مع مدرب جديد لخلافة ماسيميليانو أليجري.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن يوفي اتفق مع تياجو موتا مدرب بولونيا بالفعل.
يأتي ذلك رغم أن أليجري يبقى في عقده عام إضافي بعد نهاية الموسم الحالي، إلا أن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أوضح أنه لن يستمر.
ويعتبر يوفي تياجو موتا هدفه الوحيد ومرشحه الأول والأخير لخلافة أليجري في الوقت الراهن.
ويوضح موقع كالتشيو ميركاتو أنه لم يتم توقيع أي عقود بعد، ولكن الاتفاق المبدئي تم عقب خطوات التفاوض الأولى.
وينتهي عقد موتا مع بولونيا في نهاية الموسم الحالي، حيث رفض ربط مستقبله بعقد طويل الأمد مع الفريق المغمور.
ويحتل بولونيا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس.
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