كرة نسائية - جوي ومنار و"بسكوتة".. ماذا قال الثلاثي بعد توقيع العقود مع وادي دجلة

أجرى نادي وادي دجلة حوارًا مع لاعبات فريقه النسائي جوي عماد ومنار السيد ومنة عزت "بسكوتة" على هامش توقيع الثلاثي لعقود احترافية مع النادي.

وقالت جوي عماد: "وقعت عقد احتراف مع نادي وادى دجلة لرغبتي في المنافسة مع النادي للفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة".

وأضافت ": أتمنى الفوز مع النادي بقلب الدوري العام هذا الموسم، وكذلك التتويج ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري، كما أتطلع أن ينافس النادي على بطولة شمال أفريقيا، والوصول لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية".

في الإطار ذاته قالت منار السيد: "سعيدة جدًا بتحقيق حلمي باللعب لنادي وادى دجلة، فهو نادي البطولات بكرة القدم النسائية، وأتمنى تحقيق بطولات معه الفترة المقبلة".

وتابعت "شعار أندية ‎وادي دجلة هو مجتمع الأبطال، ولذا يجب علينا الاستمرار التفوق والتركيز للفوز بجميع الألقاب، خاصة وأنه لدينا مديرة فنية جديدة تتميز بطريقة تدريب جديدة وتعد إضافة ممتازة للفريق مما سيساعدنا على تحسين أدائنا، كما أن مجلس الإدارة يدعم الفريق بأكمله منذ البداية، ونحن، كلاعبين، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أهدافنا".

أما منة عزت "بسكوتة" فقالت: "اخترت توقيع عقد احتراف مع نادي وادى دجلة؛ لأنه أفضل نادي في مصر من وجهة نظري من حيث تطبيق منظومة احتراف في لعبة كرة القدم، كما أنه أكثر نادي من حيث عدد الفوز بالبطولات كل عام، بجانب رغبتي في المشاركة مع ببطولة أفريقيا للأندية".

وأوضحت "تطلعاتي مع نادي وادي دجلة الفوز ببطولات عديدة ومنها دوري وكأس مصر، وإن شاء لله الفوز ببطولة أفريقيا لتحقيق حلمي بالاحتراف الأوروبي".

فيما قالت فدوى عاطف مدربة الفريق: "يمتلك نادي وادى دجلة تاريخ غني من الفوز بالبطولات المحلية، ولذا وافقت على تدريب النادي رغم العروض العديدة التي تلقيتها، بسبب تشابه تفكيري مع سياسة النادي".

وأوضحت "السياسة هي تطوير كرة القدم النسائية والفوز بالبطولات الكبرى المحلية والقارية، ويدعمني النادي للوصول لهذا الهدف مما شجعني لأكون جزءا من هذه المنظومة".

وتابعت "أتمنى استمرار الفوز بالألقاب ولذا أعمل على إعادة بناء الفريق بعد احتراف العديد من العناصر المميزة بالفريق بالخارج".

وواصلت "أسعى لتحقيق ذلك عبر ضم العديد من المواهب المميزة وتطوير مستوى الفريق من خلال تطبيق أحدث الأنظمة التدريبية المتخصصة لكرة القدم النسائية لتطبيق خطة لعب تعكس فلسفة النادي في تطوير كرة القدم النسائية واستمرار حصد الألقاب".

وأكملت "خلال الفترة الماضية نجحنا في تصعيد العديد من المواهب المميزة من اللاعبات الشابات للفريق الأول وبدأن في الاندماج مع الفريق".

واختتمت "نطمح في التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات-وهي أكبر مسابقة للأندية في القارة- ولا نريد مجرد التأهل فقط ولكن المنافسة على اللقب وتقديم أداء إيجابي".