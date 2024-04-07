بايرن يستعيد 4 نجوم قبل مواجهة أرسنال

الأحد، 07 أبريل 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

أصبح بايرن ميونيخ على وشك استعادة 4 من لاعبيه قبل مواجهة أرسنال المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وشهدت تدريبات الأحد مشاركة مانويل نوير وليروي ساني وكينجسلي كومان ونصير مزراوي في المران الجماعي بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.

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وشارك نوير في تدريب الحراس بشكل طبيعي، إذ غاب عن المباريات منذ فترة التوقف الدولي.

بينما شارك الثلاثي الآخر في تدريب الفريق الذي خاضه البدلاء والذين لم يلعبون ضد هايدنهايم يوم السبت.

فيما غاب ألكسندر بافلوفيتش عن التدريبات، وأصبحت فرصه ضئيلة للغاية في اللحاق بلقاء أرسنال.

ويسافر بايرن إلى لندن لملاقاة أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما استسلم في سباق الدوري الألماني.

إذ تجمد رصيد بايرن عند النقطة 60 في المركز الثاني، بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

تقدم بايرن في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول هذا الموسم هاري كين، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 45.

بعدها بدأ هايدنهايم عودته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق كيفين سيسا، ثم أضاف تيم كليندينست الهدف الثاني في الدقيقة 51، وأكمل عودة فريقه في الدقيقة 79 بهدف ثالث قاتل.

وتعد هذه الخسارة لبايرن ميونيخ هي الأولى أمام أحد الفرق الصاعدة في الدوري الألماني منذ 23 سنة.

وفي مباراة أخرى فاز باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين بهدف دون رد ليقترب أكثر من التتويج بالدوري.

وجاء هدف فوز ليفركوزن في الدقيقة 45+8 من الشوط الأول عن طريق فلوريان فيرتز.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 76 في الصدارة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ.

وأصبح ليفركوزن على بعد فوز واحد فقط من التتويج بلقب الدوري الألماني، وقد يكون حسم البطولة في المباراة المقبلة ضد فيردر بريمن.

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