أس: لامبارد مرشح لتدريب منتخب كندا

الأحد، 07 أبريل 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

لامبارد

أصبح الإنجليزي فرانك لامبارد أحد المرشحين لتدريب منتخب كندا في كأس العالم 2026، حسبما ذكرت جريدة أس الإسبانية.

وتستضيف كندا كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح التقرير أن اسم لامبارد يتواجد على رأس قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الكندي.

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وأضاف التقرير أن الاتحاد الكندي لكرة القدم يبحث عن مدرب شاب ويرى في لامبارد المدرب المناسب لمنتخب كندا.

ويتولى ماورو بيلو منصب المدرب المؤقت منذ استقالة الإنجليزي جون هيردمان الصيف الماضي.

قبل نحو شهرين، كشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن لامبارد كان قريبا من تولي تدريب فريق السيدات.

ولم يسبق للامبارد العمل كمدير فني لفريق نسائي من قبل في مسيرته التدريبية.

وتولى لامبارد تدريب فريق تشيلسي للشباب في موسم 2017-2018.

وانتقل لامبارد لتدريب فريق دربي كاونتي من 2018-2019 حتى 2019-2020.

وعاد لتشيلسي لكن لتدريب الفريق الأول من 2019-2020 وحتى 2020-2021.

بالإضافة إلى إيفرتون الذي دربه لمدة عام قبل أن يدرب تشيلسي مرة أخرى لكن كمدرب مؤقت في الموسم الماضي.

وتوج أسطورة تشيلسي كلاعب بـ3 مرات دوري إنجليزي، و4 كأس اتحاد الإنجليزي، ومرتين كأس الدرع الخيرية، ومرة دوري أبطال أوروبا.

فرانك لامبارد كندا
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