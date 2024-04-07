خبر في الجول - نهاية قصة الغياب.. عودة موتيابا إلى الزمالك

الأحد، 07 أبريل 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا - الزمالك

انتهى غياب الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمالك عن ناديه.

وعلم FilGoal.com أن موتيابا وصل إلى القاهرة بالفعل، بعد تأخره عن العودة إثر مشاركته مع منتخب بلاده في نهاية توقف شهر مارس الدولي.

وسيخوض اللاعب مران المستبعدين من لقاء مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الذي يقام في العاشرة مساء اليوم الأحد.

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وكان مصدر مقرب من الأوغندي قد كشف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com حقيقة تمرده على ناديه.

وتخلف موتيابا عن العودة لصفوف الزمالك عقب فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

وقال المصدر: "موتيابا لم يتمرد على الزمالك. اللاعب سيصل غدا الجمعة بعد الانتهاء من إجراءت جواز السفر الخاص به".

في المقابل أوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com أن إدارة النادي تنتظر وصول اللاعب بعدما علل تأخره بإجراءات جواز السفر الخاص به.

موتيابا انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من كمبالا سيتي الأوغندي.

اللاعب الدولي صاحب الـ 18 عاما شارك في مباراة وحيدة مع الزمالك خلال البطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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