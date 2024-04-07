عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل

الأحد، 07 أبريل 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي لصفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة، ولكن هذا لم يكن كافيا.

وتعادل ميامي مع كولورادو رابيدز بهدفين لمثلهما، في ظهور ميسي الأول منذ إصابته أمام ناشفيل في كأس أبطال كونكاكاف يوم 13 مارس.

وغاب ليو عن فريقه في 4 مباريات، كما غاب عن مباراتي الأرجنتين في توقف مارس الدولي.

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وشارك ليو في المباراة منذ بداية شوطها الثاني، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 58 ليعادل النتيجة بعد تأخر ميامي بهدف رافاييل نافارو من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 60 سجل ليوناردو أفونسو هدف ميامي الثاني، إلا أن كول باسيت تعادل لكولورادو في الدقيقة 88.

وبذلك يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في ترتيب القسم الشرقي للدوري الأمريكي، برصيد 12 نقطة.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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