سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29

أصبح باير ليفركوزن قريبا من كسر هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني التي امتدت 11 موسما على التوالي، فما هي سيناريوهات تتويج ليفركوزن في الجولة المقبلة.

وخسر بايرن من هايدنهايم بنتيجة 2-3 في الجولة 28 ليمنح ليفركوزن الذي فاز على مضيفه يونيون برلين 1-0 فرصة اقتناص اللقب مبكرا.

فالفارق بينهما في الصدارة وصل لـ16 نقطة لصالح ليفركوزن قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وهناك أيضا شتوتجارت الذي يشارك بايرن حاليا في الوصافة.

ويستقبل ليفركوزن منافسه فيردر بريمن في الجولة 29، بينما يلعب بايرن في ملعبه ضد كولن، ويواجه شتوتجارت ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

سيناريوهات تتويج ليفركوزن الجولة المقبلة

1- الفوز بأي نتيجة يمنح ليفركوزن اللقب، لأن وقتها لن يستطيع بايرن اللحاق برصيد نقاط رجال تشابي ألونسو ولو فاز بكل مبارياته المتبقية وخسر خصمه كل مبارياته.

2- التعادل مع بريمن سيمنح ليفركوزن اللقب في حالة تعادل بايرن مع كولن وشتوتجارت ضد فرانكفورت.

3- خسارة ليفركوزن أمام بريمن قد تكون كافية لحصد اللقب في حالة خسارة بايرن وشتوتجارت من كولن وفرانكورت.

اللقب سيكون الأول في تاريخ ليفركوزن، الذي اكتفى بالوصافة في 5 مواسم.

وسيكسر به ليفركوزن سطوة بايرن على لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة.

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