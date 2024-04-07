مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ

الأحد، 07 أبريل 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

مبابي أمام مارسيليا

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحاته لقناة تيليفوت الفرنسية: "كل عام تكون هذه الفترة حاسمة من الموسم".

وأضاف "في نهاية شهر أبريل سنعرف نوع الموسم الذي يمكننا تحقيقه في النهاية".

أخبار متعلقة:
دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد مبابي يأتي من الدكة ويصنع متأخرا.. باريس يتعثر أمام متذيل الدوري الفرنسي تقرير: بسبب مبابي.. باريس يتخذ قرارا صارما تجاه شقيقه

وأوضح "أنا واثق من أني سأقدم كل شيء، وبعد ذلك تبقى النتيجة بين يدي الرب".

واختتم "إنه وقت اللاعبين الكبار. أنا جاهز كالعادة ولن أختبئ بالتأكيد".

ويعيش كيليان مبابي فترة مشتعلة في علاقته بمدرب الفريق لويس إنريكي.

يتزامن ذلك مع اقتراب رحيله عن باريس بنهاية عقده، وانتقاله شبه الحتمي هذه المرة إلى ريال مدريد.

وبدأ إنريكي في تقليص عدد دقائق مبابي، وآخرها مباراة كليرمون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي التي انتهت بالتعادل أمس السبت.

مبابي دخل في آخر نصف ساعة من المباراة، وصنع هدف التعادل الذي سجله جونكالو راموس في الدقيقة 85.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة في ربع نهائي البطولة للمرة الأولى منذ مغادرته لنفس الدور على يد نفس الفريق في نسخة 2021.

وتقام المباراة مساء الأربعاء 10 أبريل.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29 دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول الرابع والعشرون.. أتلتيك بلباو يعمق المسافة مع ريال مدريد ويتوج بكأس الملك شتوتجارت يفسد احتفالية دورتموند في سيجنال إيدونا بارك مبابي يأتي من الدكة ويصنع متأخرا.. باريس يتعثر أمام متذيل الدوري الفرنسي ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن
أخر الأخبار
خبر في الجول - نهاية قصة الغياب.. عودة موتيابا إلى الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
لاعب سيتي: يجب أن نكون الفريق الأقوى حتى نفوز بصراع الدوري 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل 57 دقيقة | أمريكا
سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ ساعة | الكرة الأوروبية
دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى