مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحاته لقناة تيليفوت الفرنسية: "كل عام تكون هذه الفترة حاسمة من الموسم".

وأضاف "في نهاية شهر أبريل سنعرف نوع الموسم الذي يمكننا تحقيقه في النهاية".

وأوضح "أنا واثق من أني سأقدم كل شيء، وبعد ذلك تبقى النتيجة بين يدي الرب".

واختتم "إنه وقت اللاعبين الكبار. أنا جاهز كالعادة ولن أختبئ بالتأكيد".

ويعيش كيليان مبابي فترة مشتعلة في علاقته بمدرب الفريق لويس إنريكي.

يتزامن ذلك مع اقتراب رحيله عن باريس بنهاية عقده، وانتقاله شبه الحتمي هذه المرة إلى ريال مدريد.

وبدأ إنريكي في تقليص عدد دقائق مبابي، وآخرها مباراة كليرمون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي التي انتهت بالتعادل أمس السبت.

مبابي دخل في آخر نصف ساعة من المباراة، وصنع هدف التعادل الذي سجله جونكالو راموس في الدقيقة 85.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة في ربع نهائي البطولة للمرة الأولى منذ مغادرته لنفس الدور على يد نفس الفريق في نسخة 2021.

وتقام المباراة مساء الأربعاء 10 أبريل.