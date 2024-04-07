دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تبدو المؤشرات إيجابية للغاية داخل تدريبات برشلونة الإسباني استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك من خلال تدريبات النادي الكتالوني، التي شهدت جاهزية ثلاثي ضمن أهم غيابات الفترة الأخيرة.

ورصدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية جاهزية ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج لمواجهة فريق العاصمة الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك يبدو المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بحالة جيدة.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد لجأ لاستعمال كريستنسن بخط الوسط لتعويض أزمة لاعب الوسط المدافع، التي نشأت برحيل سيرجيو بوسكيتس، واستقدام أوريول روميو الذي لم يكُن بديلا مقنعا حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب الأخير حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة في ربع نهائي البطولة للمرة الأولى منذ مغادرته لنفس الدور على يد نفس الفريق في نسخة 2021.

وتقام المباراة مساء الأربعاء 10 أبريل.

أما على الصعيد المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.