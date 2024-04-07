دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

الأحد، 07 أبريل 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

بيدري وفرينكي دي يونج

تبدو المؤشرات إيجابية للغاية داخل تدريبات برشلونة الإسباني استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك من خلال تدريبات النادي الكتالوني، التي شهدت جاهزية ثلاثي ضمن أهم غيابات الفترة الأخيرة.

ورصدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية جاهزية ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج لمواجهة فريق العاصمة الفرنسية.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد موندو ديبورتيفو تكشف كواليس انضمام كانسيلو لـ برشلونة وتنازله لتحقيق حلمه موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري

بالإضافة إلى ذلك يبدو المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بحالة جيدة.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد لجأ لاستعمال كريستنسن بخط الوسط لتعويض أزمة لاعب الوسط المدافع، التي نشأت برحيل سيرجيو بوسكيتس، واستقدام أوريول روميو الذي لم يكُن بديلا مقنعا حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب الأخير حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة في ربع نهائي البطولة للمرة الأولى منذ مغادرته لنفس الدور على يد نفس الفريق في نسخة 2021.

وتقام المباراة مساء الأربعاء 10 أبريل.

أما على الصعيد المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29 مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول الرابع والعشرون.. أتلتيك بلباو يعمق المسافة مع ريال مدريد ويتوج بكأس الملك شتوتجارت يفسد احتفالية دورتموند في سيجنال إيدونا بارك مبابي يأتي من الدكة ويصنع متأخرا.. باريس يتعثر أمام متذيل الدوري الفرنسي ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن
أخر الأخبار
خبر في الجول - نهاية قصة الغياب.. عودة موتيابا إلى الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
لاعب سيتي: يجب أن نكون الفريق الأقوى حتى نفوز بصراع الدوري 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل 58 دقيقة | أمريكا
سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ ساعة | الكرة الأوروبية
دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى