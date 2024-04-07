اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي

الأحد، 07 أبريل 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

استعاد فريق اتحاد جدة مدافعه مهند الشنقيطي قبل مواجهة الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم اتحاد جدة بالوحدة يوم الاثنين في نصف نهائي السوبر الذي يقام بالإمارات هذا الموسم.

وشارك الظهير الأيمن للنمور في التدريبات الجماعية، السبت، للمرة الأولى منذ إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها أمام الأهلي المصري، منتصف ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

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وغادر الشنقيطي تلك المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 1ـ3 في بدايات الشوط الثاني، وظلّ خارج الخدمة بعدها حتى عاد تدريجيًّا إلى التحضيرات الميدانية، وصولًا إلى دخول التدريب الجماعي.

وتضمنت مراحل علاج اللاعب خضوعه لجراحة في موضع إصابته العضلية.

وبينما فرض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، تمارين استشفاءية على الأسماء التي شاركت بصفة أساسية أمام التعاون، الجمعة، في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، ألزم الآخرين بتدريبات اعتيادية، لياقية وفنية، تخللتها تقسيمة.

وتغادر بعثة الفريق السعودية ظهر الأحد إلى أبو ظبي.

وسيجري الفريق تدريبه الختامي على ملعب آل نهيان، مسرح اللقاء.

اتحاد جدة مهند الشنقيطي
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